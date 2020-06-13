رياضة | مرتضى منصور يطالب بالتصويت في اجتماع حسم مصير الدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يطالب بالتصويت في اجتماع حسم مصير الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تلقى دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، لحضور الاجتماع الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مصير الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك: "أدعوا جميع رؤساء الأندية لحضور الجلسة، لحسم مستقبل الدوري، وفقا لرأي الأغلبية".

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وكانت إدارة نادي الزمالك ضمن 14 ناديا قد طالبوا بإلغاء الدوري الممتاز، لصعوبة استكمال البطولة التي توقفت في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي بدء فتح الأندية تدريجيا بداية من يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل.

ويعد النادي الأهلي هو أكثر المتضررين من احتمالية إلغاء الدوري المصري الممتاز؛ حيث يحتل صدارة جدول ترتيب البطولة، برصيد 49 نقطة حصدهم من 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة، عن الوصيف المقاولون العرب والذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، فيما يعد قرار الألغاء في صالح الزمالك والذي ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.