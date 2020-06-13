رياضة | صالح جمعة يرفض العروض الداخلية ويتمسك بالاحتراف الخارجي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يرفض العروض الداخلية ويتمسك بالاحتراف الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح موقف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صالح جمعة من البقاء فى صفوف القلعة الحمراء صعب للغاية فى ظل تواجد رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق على رأس القيادة الفنية.

وأعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عدم حاجته لخدمات صالح جمعة ووافق على رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وطالب اللاعب وكيله بالبحث عن عروض خارجيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويرفض صالح جمعة فكرة الرحيل إلي فرق داخل مصر بعد الرحيل عن النادى الأهلى وستكون الوجهة الأقرب الإحتراف الخارجي.