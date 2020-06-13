شكرا لقرائتكم خبر عن فاتى يصدم «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مانشستر يونايتد ردًا صادمًا من نجم برشلونة أنسيو فاتى بشأن إمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بحسب تقرير صحفى كتالونى.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد تحدثت عن تقدم النادى الإنجليزى، بعرض لبرشلونة قيمته 100 مليون يورو، لضم الجناح الشاب، أنسو فاتى، لكنه قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا واللاعب. وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبدأ يفكرفى كسر الشرط الجزائى في عقد فاتى، والذى تبلغ قيمته 170 مليون يورو.

في الوقت ذاته، يدرس برشلونة تجديد عقد اللاعب، من أجل رفع قيمة الشرط الجزائى إلى 400 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر، أرسلت الوكيل البرتغالى الشهير، خورخى مينديز، لمعرفة مدى استعداد اللاعب الإسبانى للانتقال إلى أولد ترافورد. لكن الرد لم يكن كما تمنى مانشستر يونايتد، حيث أبدى فاتى رغبته في البقاء ببرشلونة حاليا.

في 25 أغسطس، حتى قبل الظهور مع الفريق الاحتياطى، شارك مع الفريق الأول لأول مرة، عندما دخل كبديل عن كارلوس بيريز في مباراة الفوز 5–2 على أرضه أمام ريال بيتيس؛ عن عمر 16 عامًا و298 يومًا، أصبح ثانى أصغر لاعب يشارك مع النادى الكتالونى، وكان أكبر من فيسينس مارتينيز بـ18 يومًا فقط في عام1941.

في 31 أغسطس 2019، سجل أول هدف احترافى له في المباراة بين برشلونة وأوساسونا على ملعب إل سادار (بنبلونة) في سن 16 و304 أيام، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدف مع برشلونة عبر التاريخ وثالث أصغر هداف في تاريخ الدورى الإسبانى. في 14 سبتمبر 2019.

أصبح فاتى أصغر لاعب في تاريخ الدورى الإسبانى يسجل ويصنع في نفس المباراة بعمر الـ16 عاما.. سجل فاتى في الدقيقة الثانية وصنع هدف فرينكى دييونغ في الدقيقة السابعة في مباراة الفوز 5–2 ضد فالنسيا. في 17 سبتمبر.

لعب فاتى أول مباراة له في دورى أبطال أوروبا بالتعادل 0–0 أمام بوروسيا دورتموند، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في المسابقة بسن 16 و321 يومًا، محطمًا الرقم القياسى السابق الذي كان يحمله بويان كركيتش (17 سنة و22 يومًا)؛ كما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في تاريخ المسابقة. في 10 ديسمبر.

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أصبح فاتى أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ دورى أبطال أوروبا بسن 17 سنة و40 يومًا عندما سجل هدف المباراة الأول في فوز برشلونة 2–1 أمام إنتر ميلان على سان سيرو. فاتى لم يمثل أي فريق وطنى بعد. بعد ظهوره لأول مرة في الدورى الإسبانى، أبدى الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اهتمامه به. ذكرت صحيفة أس أن الحكومة الإسبانية قد ركزت اهتمامها على منحه الجنسية بهدف ضمه إلى تشكيلة كأس العالم تحت 17 سنة في البرازيل في أكتوبر 2019. ومع ذلك، فإن غينيا بيساو هي مستعمرة برتغالية سابقة، وقد يقرر الاتحاد الوطنى هناك محاولة إغرائه بجواز سفر برتغالى، على الرغم من أن أس قالت إنه يفضل تمثيل إسبانيا. مُنح فاتى الجنسية الإسبانية في 20 سبتمبر 2019، تخلى عن جنسية غينيا بيساو. تم استدعاؤه للمنتخب الإسبانى تحت 21 سنة في 11 أكتوبر 2019، بعد إصابة كارليس بيريز. شارك فاتى لأول مرة مع المنتخب الإسبانى تحت 21 سنة في 15 أكتوبر 2019 ضد الجبل الأسود.