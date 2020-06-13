شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يحسم موقفه من اللعب على واندا متروبوليتانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى إسبانى أن ريال مدريد حسم موقفه من نقل مباريات الفريق هذا الموسم إلى ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل جاره أتلتيكو مدريد.

وكان إنريكى سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، عرض على الريال استضافة مبارياته هذا الموسم فى «واندا متروبوليتانو». ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن قادة ريال مدريد ممتنون لعرض سيريزو، لكنهم لا يفكرون فى إمكانية اللعب فى «واندا متروبوليتانو».

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيكمل مبارياته هذا الموسم فى استاد ألفريدو ديستيفانو، حتى انتهاء أعمال التطور بملعب «سانتياجو برنابيو». وأوضحت أن الاقتراحات التى ظهرت أخيرًا بشأن عودة المشجعين إلى الملاعب بأعداد قليلة لن تؤثر على خطة ريال مدريد هذا الموسم.

يذكر أن ريال مدريد لن يستفيد بميزة عودة الجماهير هذا الموسم- إن حدثت- لأن مدرجات ملعب «ألفريدو دى ستيفانو» لا تسمح بذلك.

يلعب الفريق جميع مبارياته الرسمية فى ملعب سانتياجو بيرنابيو فى العاصمة مدريد. ويختلف هذا النادى عن العديد من الأندية الأخرى حول العالم، كونه مملوكاً لأعضاء النادى (socios) الذين يسيرون أمور ناديهم باختيار رئيس ينوب عنهم فى هذا، منذ تأسيس النادى عام 1902.

وفى 23 ديسمبر 2000، اختارت فيفا الفريق الإسبانى ليكون «أفضل نادٍ فى القرن العشرين»، ثم اختاره الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم بتاريخ 11 مايو 2010 ليكون أفضل نادٍ أوروبى فى القرن العشرين.

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وحصل النادى على وسام الاستحقاق من فيفا سنة 2004، كما أعاد الاتحاد الدولى سالف الذكر تصنيف ريال مدريد كأفضل نادٍ فى العالم سنة 2015.