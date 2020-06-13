شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يمنح الرياضة قُبلة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال ساعات استئناف النشاط الرياضى، بعد توقف دام قرابة ٣ شهور كإجراء احترازى للتصدى لجائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يعقد أشرف صبحى، وزير الرياضة، عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل مؤتمرا صحفيا موسعا عبر «الفيديو كونفرانس» لإعلان تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية التى ستُتبع خلال ممارسة النشاط، مع إعلان تخصيص ٣ مستشفيات للطب الرياضى، فى القاهرة، وبورسعيد، وطنطا، مستشفيات عزل للرياضيين حال ظهور أى حالات إيجابية.

ويترقب الجميع قرار استئناف دورى كرة القدم، بعد حالة الجدل الكبير بشأن إلغاء الموسم واستكماله وانقسام الأندية بين مؤيدة لعودة البطولة، ويتقدمها النادى الأهلى، ومتحفظة، مثل أندية الزمالك والمصرى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وأسوان ووادى دجلة وطنطا، التى تتمسك بتطبيق أقصى درجات السلامة. وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم حسم الجدل وسيتم استئناف الدورى والكأس خلال يوليو المقبل، وهو ما سيتم إعلانه خلال المؤتمر الصحفى لوزير الرياضة، وذلك فى ضوء تقرير الجبلاية لوزارة الرياضة والمناقشات الفترة الماضية بين وزير الرياضة وعمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، وتضمن التقريرالوضع القائم فى ظل توقف النشاط وتجميد الدورى والخسائر الكبيرة التى مُنيت بها الأندية فى مختلف الأقسام والمسابقات وتخطت ربع مليار جنيه، والتحذير من مضاعفة الخسائر حال إلغاء الدورى، خاصة أن الأندية افتقدت أهم مواردها من البث التليفزيونى وعقود الرعاية، فضلا عن التضرر الكبير فى الصناعات المرتبطة بكرة القدم وتوقف أنشطة الأكاديميات، ما تسبب فى فقدان الكثير من العمال مصدر دخلهم، بالإضافة إلى التضرر الكبير للمدربين واللاعبين والعمال من تخفيض رواتبهم.

واقترحت الجبلاية عودة الدورى فى يوليو المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة، ومنها قصر الحضور على اللاعبين والجهاز الفنى فقط، وقصر المباريات على ملاعب محددة لتعقيمها بشكل دورى مع بحث إمكانية عمل عزل لكل فريق فى فندق خلال الفترة المتبقية من عمر الدورى والتى من المتوقع أن تمتد لشهرين لاستكمال كافة الجولات المتبقية وعددها 150 مباراة تقريبا مع بحث إلغاء مسابقات القسمين الثالث والرابع، والاتفاق على آلية الصعود والهبوط. واستعرض التقرير بعض التجارب الأوروبية لاستئناف النشاط الكروى ومن بينها المانيا، التى تعد من أولى الدول التى أعلنت استئناف النشاط الكروى فى مايو الماضى واستعراض الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها.

وفى ذات السياق، يستعرض وزير الرياضة توصيات اللجنة الطبية بالوزارة والتى انفردت «المصرى اليوم» بأبرزها وتضمنت إعادة تقسيم النشاط الرياضى إلى 3 مستويات، الأول رياضات شديدة الخطورة، وهى التى تقام فى الصالات المغلقة وتحتاج إلى احتكاك مباشر وتناقل الأدوات، ورياضات متوسطة الخطورة، تقام فى الأماكن المفتوحة ولكن درجة الاحتكاك بها مرتفعة، وأخيراً، رياضة أقل خطورة وهى الرياضات التى تُلعب فى الأماكن المفتوحة والاحتكاك فيها قليل وهى الرياضات التى تقرر عودتها فى المرحلة الأولى وتتضمن تنس الطاولة وألعاب القوى الفردية مثل رمى الجلة والرمح وألعاب الرماية، إلى جانب كرة القدم.

وقسمت اللجنة عملها إلى 3 محاور رئيسية، الأول متعلق برياضة الممارسة للأفراد فى الأندية ومراكز الشباب والمحور الثانى متعلق بكرة القدم والمحور الثالث مرتبط بالألعاب الفردية والمنتخبات فى الألعاب الأخرى.

وتضمن التقرير أكثر من 20 توصية عامة لعودة النشاط على المحاور الرئيسية الثلاثة بخلاف اشتراطات احترازية لكل محور على حدة، وحسمت اللجنة الجدل حول المحور الثانى المتعلق باستئناف النشاط الكروى باعتباره الأكثر جدلا وتم استعراض تجارب الدول الأوروبية التى أعلنت استئناف الدوريات وتم التركيز بالأخص على الدورى الألمانى الذى تم استئنافه فعليا، وتواصلت اللجنة الطبية مع المسؤولين عن الرياضة فى اتحاد الكرة الألمانى وانتهت اللجنة إلى عدم الممانعة من عودة نشاط الكرة ولكن مع وضع الإجراءات الاحترازية ومن أهمها تقليص عدد اللاعبين فى أتوبيس الفريق ليضم 25 فردًا بدلًا من 50 وإقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة والاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط مع بعثة الفريق، وتعقيم جميع الملاعب والفنادق وخضوع اللاعبين لتحاليل PCR للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا.

كما تضمنت منع إقامة أكثر من لاعب فى الغرفة الواحدة بالفندق ومنع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام ومنع الاحتفالات. وتم الاستقرار على عمل غرفة عمليات للتواصل بين الأجهزة الطبية فى الفرق الرياضية واللجنة الطبية باتحاد الكرة لرفع تقرير يومى للجنة الطبية بالوزارة بعد استئناف النشاط للمتابعة الدورية مع التوصية باتخاذ إجراءات ضد الأندية التى لا تلتزم بالقرارات.

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يأتى هذا فى الوقت الذى تلوح فيه بوادر أزمة وخلاف بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية حول تحمل تكاليف المسحات الدورية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع أعضاء المنظومة سواء لاعبون أو إداريون أو مدربون أو عمال وموظفون لضمان سلامة اللاعبين خصوصا فى ظل التخوف من مخاطر الإصابة والعدوى بين الفرق واللاعبين فى حالة إصابة لاعب واحد أو أى عنصر من عناصر اللعبة وصعوبة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى مع عودة النشاط.

فى سياق متصل، وجهت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الدعوة لرؤساء الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاجتماع الأربعاء المقبل لمناقشة خارطة الطريق الفترة المقبلة، واتخاذ قرار بشأن بطولة الدورى فى أقسامه المختلفة، حيث إن الأندية جزء أصيل فى هذا القرار، فضلا عن مناقشة لائحة النظام الأساسى والانتخابات المقبلة فى الجبلاية، بعدما بات الأقرب إجراؤها لمدة عام بشكل استثنائى حتى الدورة الأوليمبية المقبلة، ثم تقام انتخابات جديدة بعد نهايتها فى ٢٠٢١.