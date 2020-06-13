شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعود للصراع على لقب الدورى الإسبانى أمام ريال مايوركا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود للظهور اليوم «السبت»، العملاق الكتالونى، فريق برشلونة الإسبانى، فى أول مباراة رسمية بالدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ريال مايوركا، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ28، على ملعب إيبيروستار، عند العاشرة مساء، عقب عودة الليجا، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

من ناحية أخرى، ركزت صحيفة ماركا الإسبانية على استئناف مباريات الدورى الإسبانى وفوز إشبيلية أمام ريال بيتيس بنتيجة 2 /0، وكتبت: «كرة قدم جديدة بأحضان قديمة». وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى مباراة إشبيلية وريال بيتيس فى الدورى الإسبانى تحت عنوان: «نفتقد فقط الجماهير»، فيما سلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على عودة الدورى الإسبانى والصراع المحتمل بين برشلونة وريال مدريد حول اللقب، وكتبت: «الصراع النهائى»، فيما ركزت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على استعدادات برشلونة لاستئناف الدورى قبل مواجهة ريال مايوركا اليوم السبت.

وفى نفس السياق، احتفلت عدة مدن فى إسبانيا باستئناف النشاط، عن طريق عرض صور ومقاطع مصورة على أشهر المبانى، وعادت عجلة الليجا للدوران، مساء أمس الاول الخميس، بمواجهة قوية بين إشبيلية وريال بيتيس، وظل النشاط الرياضى متوقفا فى إسبانيا قرابة 3 أشهر بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا. وتأتى اللوحات تحت عنوان «شوارع الليجا المتحدة»، ونفذها مجموعة من الفنانين من 12 مدينة من جميع أنحاء العالم.

ومن بين تلك المدن إشبيلية التى استضافت مواجهة ديربى الأندلس على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، كما احتفلت مدن مثل بيلباو وفالنسيا والعاصمة الإسبانية مدريد بالحدث، إضافة لمدن أخرى حول العالم. فى نفس السياق أعرب جولين لوبيتيجى، المدير الفنى لإشبيلية، عن سعادته بتحقيق الانتصار بثنائية نظيفة على ريال بيتيس. وقال لوبيتيجى، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد بذلنا جميعًا جهدًا كبيرًا لإعداد أنفسنا لمواجهة خصم مثل بيتيس، ونجحنا فى حصد النقاط الثلاث من ديربى المدينة، على الرغم من عدم وجود ضوضاء فى الملعب، لكن سيكون هناك فى المدينة بعد النصر، إذا لم يكن لديك مباريات ودية فى الفترة التحضيرية، يجب التركيز بشكل أكبر فى التدريبات». وعلى الجانب الآخر، أقر مدرب ريال بيتيس، جوان فرانسيسك فيرير «روبى»، عقب الهزيمة فى ديربى الأندلس، بأن أصحاب الضيافة كانوا الأفضل واستحقوا نيل النقاط الثلاث، وقال روبى: «عانينا داخل منطقتنا، ولم نستحوذ كثيرا على الكرة وهذا كلفنا كثيرا. كنا نريد الانطلاق عبر الظهيرين ولكن لم نكن حاسمين». فيما شهدت المواجهة حدثًا استثنائيًا، فمع غياب المشجعين عن المدرجات، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لجأت رابطة الليجا إلى تقنية الجماهير الافتراضية.

واستعانت الرابطة بأصوات مسجلة للجماهير، لتعويض اللاعبين والمشاهدين خلف الشاشات عن التفاعلات الحقيقية، التى لا تخلو منها ملاعب كرة القدم، كما عرفت المباراة تطبيق قانون التغييرات الجديد، لأول مرة فى الليجا.

Advertisements