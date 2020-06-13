شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقترب من ضم «الوحش».. وتكليف «السقا» بإنهاء أزمة الإيفوارى شيخ موكورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسؤولو نادى المصرى البورسعيدى اتفاقهم مع عمر الوحش، لاعب الإسماعيلى، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم وسط الملعب، خاصة فى ظل تمسك اللاعب بالرحيل عن الإسماعيلى، بسبب الأزمات المتكررة التى نشبت بينه وبين مجلس الإدارة والتى على إثرها تم استبعاد اللاعب من كل مباريات الفريق التى خاضها، سواء فى بطولة الدورى أو الكأس أو البطولة العربية، ووافق عمر الوحش على الانضمام للمصرى، وتم الاتفاق على تأجيل الدخول فى المفاوضات بشكل رسمى مع مسؤولى الإسماعيلى لحين صدور قرار المحكمة الرياضية بتجميد قرار حرمان النادى من القيد فى الانتقالات الصيفية المقبلة، على خلفية أزمة التعاقد مع اللاعب الإيفوارى الشيخ موكورو.

من جهة أخرى، أعرب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، عن أمنياته الشديدة لعودة النشاط الرياضى وتجاوز جائحة انتشار فيرس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الاتجاه العام لدى مسؤولى الدولة فى عودة النشاط بشكل طبيعى أمر أسعده بشدة، كما شدد على ضرورة تحديد كل المعايير التى سيتم اتباعها فى المرحلة المقبلة للتغلب على الفيروس ومنع انتشاره. وأضاف «العشرى»: «من الأفضل أن نبدأ موسما جديدا بشكل منتظم وأفضل، لتعلم الأندية احتياجاتها فور معرفتها متى ستبدأ المسابقة ولكى تحدد ميزانياتها واحتياجاتها». وعن أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتى قيد، على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى، أكد طارق العشرى أنه تم تكليف عبد الظاهر السقا بالملف.