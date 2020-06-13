انتقادات كبيرة لمدرب العراق لتجاهله الحارس باسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غداد: زيدان الربيعي

تعرض مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، السلوفيني «ستريشكو كاتانيتش» إلى انتقادات عديدة لعدم قيامه بتوجيه الدعوة الى حارس مرمى فريق الشرطة الشاب أحمد باسل فاضل، الذي تألق كثيراً في الموسمين الماضيين مع فريقه الشرطة.

ودعا المنتقدون وهم من المدربين والنقاد والصحفيين الرياضيين فضلاً عن الجمهور كاتانيتش إلى إعادة النظر في قراره الخاص بعدم استدعاء الحارس الشاب باسل فاضل، مطالبين إياه بتوجيه الدعوة له بأسرع وقت ممكن، لأن وجوده سيزيد من حالة التنافس بين حراس مرمى المنتخب العراقي سواء في الوحدات التدريبية أو المباريات التجريبية أو الرسمية.

وكان كاتانيتش قد وجه الدعوة إلى 34 لاعباً لغرض الانخراط بتدريبات المنتخب العراقي بينهم خمسة حراس مرمى وهم هم جلال حسن، محمد حميد، فهد طالب، علي كاظم، محمد صالح.