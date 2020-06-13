شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل فالنسيا مع ليفانتي في مبارة مثيرة بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق ليفانتي تعادلًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة بهدف لكل فريق من مضيفه فالنسيا لينتهي اللقاء بافي المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

ظل التعادل السلبي مسيطرا على أحداث المباراة وفي الدقيقة 89 اقتنص رودريجو مورينو هدف التقدم لفالنسيا ليظن الجميع أن المباراة ستنتهي بهذه النتيجة، إلا أن حكم المباراة كان له رأيا آخر واحتسب ركلة جزاء لفريق ليفانتي في الدقيقة السابعة سجل منها جونزالو ميليرو هدف التعادل.

بتلك النتيجة رفع فالنسيا رصيده غلى النقطة 43 في المركز السابع، وارتفع رصيد ليفانتي إلى النقطة 34 في المركز الثاني عشر.