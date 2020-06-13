شكرا لقرائتكم كريم العراقى: تلقت عرضا برتغاليا بـ"مليون دولار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم العراقي ظهير أيمن فريق المصري البورسعيدي إنه تلقى عرضا من أحد أندية الدوري البرتغالي بمليون دولار. وقال العراقي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "تلقيت عرضًا أوروبيًا من الدوري البرتغالي بقيمة مليون دولار وإدارة المصري وعدتني بالترضية المادية للاستمرار في النادي". Advertisements واختتم: "لم أتلق أي عرض من الأهلي أو الزمالك في الفترة الماضية". يذكر أن كريم العراقي توج مع منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وتأهل الفريق القومي إلى أولمبياد طوكيو.

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