شكرا لقرائتكم مجاهد: إلغاء الدوري هو القرار الأسهل.. لكن لابد من مراعاة أصحاب الحقوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إلغاء الموسم هو الحل الأسهل في ظل الوضع الحالي.
وقال مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: "الإلغاء هو الأسهل لكن لا يجب إهدار أصحاب الحقوق خاصة فرق القسم الثاني والثالث الذين صرفوا ملايين لكي يصعدوا".
وأكمل : "في حالة الإلغاء يجب تحديد موقف البطولة والصعود والهبوط، كذلك عقود اللاعبين والرعاية، ويجب أن يكون هناك معالجة لقسم الثاني والثالث، لأن هناك فرق حسمت صعودها بشكل كبير".
وأتم : "ليس من العدل هبوط أندية المقاصة وإف سي مصر ووادي دجلة حال إلغاء الدوري".
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