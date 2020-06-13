مجاهد: إلغاء الدوري هو القرار الأسهل.. لكن لابد من مراعاة أصحاب الحقوق

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إلغاء الموسم هو الحل الأسهل في ظل الوضع الحالي.

وقال مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: "الإلغاء هو الأسهل لكن لا يجب إهدار أصحاب الحقوق خاصة فرق القسم الثاني والثالث الذين صرفوا ملايين لكي يصعدوا".

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وأكمل : "في حالة الإلغاء يجب تحديد موقف البطولة والصعود والهبوط، كذلك عقود اللاعبين والرعاية، ويجب أن يكون هناك معالجة لقسم الثاني والثالث، لأن هناك فرق حسمت صعودها بشكل كبير".

وأتم : "ليس من العدل هبوط أندية المقاصة وإف سي مصر ووادي دجلة حال إلغاء الدوري".