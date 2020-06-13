شكرا لقرائتكم كريم العراقى: لم أتلق عروض من القطبين خلال الفترة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم العراقى لاعب المصري البورسعيدي، إنه لم يتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك.

أضاف العراقي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "أتعامل مع دكتور استراتيجي من أجل تخطيط الفترة المستقبلية بناء على رؤيتي ورغبتي في اللعب خارج مصر ومن يساعدني على تحقيق هذه الرؤية سأقبل به."

وأضاف: "عقدي مع المصري ممتد لعامين مقبلين، وهناك حديث حاليًا حول إمكانية تجديد التعاقد في الفترة المقبلة مع وجود ترضية لكن لن نختلف حول هذا الأمر لأن المصري بيتي."

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أما فيما يتعلق بالعروض المحلية: "لكل مقام مقال، وعندما يأتي عرض من أحد الأندية الداخلية، سوف أفكر في مختلف الأمور قبل حسم أمري منه."

واستطرد: "العرض الرسمي الوحيد الذي جاء للمصري كان من البرتغال، كما يوجد اهتمام من أندية أخرى في أوروبا، لكن لا يوجد أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك."

وأردف: "وجهة نظر مجلس إدارة المصري هو الانتظار حتى الأولمبياد، لأن العرض البرتغالي كانت قيمته مليون دولار والنادي يرغب في مقابل مادي أكبر."