شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: الكاف لم يحدد موعد مبارياته الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد، أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد العربي لم يحدد موعد عودة البطولة العربية حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال، أحمد مجاهد، خلال تصريحات تلفزيونية، لا شك أن البطولة العربية مميزة وناجحة على الصعيد الفني والمادي لكل الفرق المشاركة.
وتابع، لم يتأكد الاتحاد الأفريقي، من مواعيد فتح الطيران بالبلدان المختلفة، للإعلان عن إقامة نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية أول أغسطس.
وأشار، إلى أن هناك مناقشات تتم بتأجيل البطولة لتقام في سبتمبر على أن يتنازل الفيفا عن فترة إقامة مبارياته الدولية في التوقيت نفسه.
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