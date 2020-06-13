شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لدورة المستوى الأول لبناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دورة المستوى الأول لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي، والتي أقيمت على مدار يومين عن بعد بتقنية «الفيديو كونفرانس».

شهدت الدورة مشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من قبل مدربي ومدربات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، وأشرف عليها العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية بحضور زايد الجلاف نائب الرئيس، بقيادة المحاضر الدولي وليد عبدالكريم مدير الشؤون الفنية بالأكاديمية، الذي قام بشرح نظري وعملي لكافة محاور المستوى الأول في رحلة الحصول على الماجستير في علم تدريب بناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك حسب مناهج وبرامج الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وتضمن برنامج المستوى الأول: علم وظائف الأعضاء، تصنيف العضلات، الألياف العضلية، الجهاز العصبي، أنظمة إنتاج الطاقة، أنواع القوة، مبادئ التدريب، وأساليب التدريب.

وقال رئيس الأكاديمية: «رغم أن الدورة نظمت عن بعد بسبب التباعد الاجتماعي الذي فرضه علينا انتشار فيروس(كوفيد 19)إلا أن المشاركة كانت مميزة والدورة كانت ناجحة بشهادة جميع المشاركين، وعقب انحصار انتشار فيروس كورونا ستعيد الأكاديمية فتح أبوابها واستئناف نشاطها من جديد لتنظم كل دوراتها داخل القاعات وصالات التدريب».

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