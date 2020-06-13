شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين 80 في المئة من منشآت أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القائمون على تنظيم أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، الجمعة، أنه تم تأمين 80 في المئة من المنشآت التي تضمن نجاح الدورة الأولمبية المقبلة، والتي تأجلت جرّاء الأزمة الصحية العالمية لفيروس «كورونا» إلى العام المقبل.

وكانت الخطة الأصلية للدورة تتضمن 43 منشأة لاستضافة الأحداث من بينها ثماني منشآت جديدة.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة في يوليو/تموز المقبل قبل تأجيلها.

والاستاد الوطني الذي من المقرر أن يستضيف حفلي الافتتاح والختام هو من بين المنشآت التي أكد المنظمون تأمينها.

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