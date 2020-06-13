في أول مباراة بعد «كورونا».. يوفنتوس يتعادل مع ميلان ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا.. و«رونالدو» يهدر ركلة جزاء

نجح يوفنتوس في التأهل إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله السلبي مع ضيفه ميلان، أمس الجمعة، في أول مباراة تقام بعد استئناف نشاط كرة القدم بإيطاليا بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت بـ "سان سيرو"، ملعب ميلان، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل يوفنتوس للمباراة النهائية مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وشهدت المباراة إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لفريق يوفنتوس في الدقيقة 16 كما اضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد أنتي ريبيتش.

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وجاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يكن هناك خطورة حقيقية على المرميين بسبب هبوط اللياقة البدنية والذهنية للاعبين نتيجة التوقف الطويل بسبب وباء فيروس كورونا.

وشهدت المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد مرة واحدة بالإضافة إلى استخدام الفريقان لقاعدة التبديلات الخمس التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا الفائز من المباراة التي ستقام اليوم السبت بين فريقيّ إنتر ميلان ونابولي، علماً بأن نابولي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.