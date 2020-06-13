شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يجدد الثقة فى الأجهزة الفنية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، تجديد الثقة فى الأجهزة الفنية للمنتخبات الحرة والرومانية، وذلك فى آخر اجتماع لمجلس الإدارة، عدا منتخب النسائية، حيث تم الاستعانة بمحمود حامد وممدوح فرج، بعدما تولى محمد طلبة منصب المدير الفنى للاعبة سمر حمزة عن طريق الشركة الراعية .

كما قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تشكيل شركة مساهمة مع طرح أسهم للمساعدة فى إيجاد طرق شرعية لتمويل احتياجات الاتحاد.

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وقال عصام نوار رئيس الاتحاد، إنه من المقرر إنشاء صندوق للمدربين من الأسهم التى يتم طرحها والتى يسمح فيها للمدربين واللاعبين وكل أفراد وسط المصارعة بشراء أسهم من الشركة على أن يكون الاتحاد مشارك بنصيب فى تلك الشركة .

وسبق وأكد عصام النوار أن الاتحاد سيعتمد الإجراءات المعتمدة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لعودة النشاط تدريجيا فى النشاط الرياضى، عامة، والمصارعة خاصة، وفيما يتعلق باللعبة فإن عودة نشاطها ستكون ببرنامج فردى للاعبين لحين تبين خريطة المشاركات الدولية .

وأضاف النوار أن التدريبات الفردية للاعبين حرصا على سلامتهم، وحمايتهم من الفيروس، خاصة أن المصارعة لعبة اشتباك بين اللاعبين، وبها ملامسة واحتكاك وليست لعبة استعراضية، وبالتالى فالتدريبات الفردية حماية لأبناء اللعبة .