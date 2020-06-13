شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى: لم أتلق عروضًا من الأهلى والزمالك.. وعرض برتغالى بمليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية سواء من الأهلي أو الزمالك، وكلها أخبار تردد فقط فى وسائل الإعلام، والنادي لم يتلقي أي مخاطبات رسمية خاصة ان عقدي ممتد لموسمين.

تابع كريم العراقي فى تصريحاته لقناة أون تابم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر قائلًا : أن المصري رفض عرضًا من أحد الأندية البرتغالية قيمته مليون دولار، وفضلو استمراري مع الفريق.

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وعن تفضيله للأهلي و الزمالك ، قال كريم العراقي : لكل وقت أدان ولا أسبق الأحداث الأهلي و الزمالك من الكبار ، ولكني لاعب فى المصري وهناك مفاوضات لتجديد عقدي معهم والمصري بيتي ولن يكون هناك أي خلاف فى حالة الرغبة فى تجديد العقد ورغبتهم فى الانتظار لما بعد اوليمبياد طوكيو 2021 ووصول عرض أفضل.

أضاف كريم العراقي أنه يفضل الإحتراف الخارجي فى ذلك التوقيت لصغر سنه ورغبته فى خوض تجربة الإحتراف ، و المصري ينتظر وصول أكبر عرض مادي لبيعي.