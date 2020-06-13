شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: إلغاء الدورى هو القرار الأسهل.. وأحذر من ترحيل الارتباطات للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إلغاء الموسم هو الحل الأسهل في ظل الوضع الحالي، مضيفاً "الإلغاء هو الأسهل لكن لا يجب إهدار أصحاب الحقوق خاصة فرق القسم الثاني والثالث الذين صرفوا ملايين لكي يصعدوا".

وقال مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية: "في حالة الإلغاء يجب تحديد موقف البطولة والصعود والهبوط، كذلك عقود اللاعبين والرعاية، ويجب أن يكون هناك معالجة لقسم الثاني والثالث، لأن هناك فرق حسمت صعودها بشكل كبير"، متابعاً "ليس من العدل هبوط أندية المقاصة وإف سي مصر ووادي دجلة حال إلغاء الدوري". وأردف مجاهد إن الاتحاد الدولى للكرة قرر إجراء بعض التعديلات المؤقتة على قواعد لائحة انتقالات اللاعبين و بعض الامور التي تحكم غرفة فض المنازعات، مضيفاً إن الفيفا يحاول تقديم كل التسهيلات للاندية من اجل استئناف المسابقات المختلفة، وقد أجري بعض التعديلات على قواعد لائحة انتقالات اللاعبين. وأوضح أحمد مجاهد، إن الهدف من التعديل يعطي أولوية للأندية لاستكمال الموسم بالقائمة الأساسية، و لإعطاء الاتحادات في نفس الوقت المرونة للتخطيط للأجندة الجديدة. Advertisements وأكد أحمد مجاهد، إن ارتباطات الموسم الحالى للكرة المصرية، يعد مؤشر خطير فى حالة ترحيلها للموسم التالى .

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد العربي لم يحدد موعد عودة البطولة العربية حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلي انه لا شك أن البطولة العربية مميزة وناجحة على الصعيد الفني والمادي لكل الفرق المشاركة.

وأشار مجاهد إلي أنه لم يتأكد الاتحاد الأفريقي، من مواعيد فتح الطيران بالبلدان المختلفة، للإعلان عن إقامة نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية أول أغسطس.

وأشار إلى أن هناك مناقشات تتم بتأجيل البطولة لتقام في سبتمبر على أن يتنازل الفيفا عن فترة إقامة مبارياته الدولية في التوقيت نفسه.