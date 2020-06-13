شكرا لقرائتكم خبر عن ‎مجدي عبد الغني يدعو مرتضى منصور والخطيب للجلوس سويا ونزع فتيل الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ونظيره بالزمالك المستشار مرتضى منصور، بالجلوس سوياً وإجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.

وقال مجدي عبد الغني عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامى طارق يحيي: "أدعو الطرفين لضبط النفس والهدوء والتصالح ونزع فتيل الفتنة بين الناديين"، وأكمل: "أتمنى ألا يتحدث طرف على الآخر وأن يكون رفع شأن ناديهما هو الهدف الأساسي فقط دون التطرق للطرف الآخر".

وأضاف عبد الغنى: "حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي"‎.

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