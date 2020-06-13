‎مجدي عبد الغني يدعو مرتضى منصور والخطيب للجلوس سويا ونزع فتيل الفتن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ونظيره بالزمالك المستشار مرتضى منصور، بالجلوس سوياً وإجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.
وأضاف عبد الغنى: "حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي".
ورفض عضو مجلس اتحاد الكرة السابق عملية التراشق التى تحدث بين قناتى الأهلى والزمالك فى الأيام الحالية، مؤكدًا أن الناديين هم "قطبى الكرة المصرية"، وما يحدث ليس فى صالح أحد، بل إنه سيعود بالضرر على مصر.
وتابع: "كل وأحد المفروض يخليه فى حاله، لأننا أكبر ناديين فى مصر، ولازم قناة الأهلى تستضيف نجوم الزمالك والعكس أيضًا، وتصبح المنافسة شريفة داخل الملعب فقط، لكن كل واحد يكون حر فى سياسته وطريقة إدارته لناديه".
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