شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى "عمارة" أحمد عيد.. والاعب: أكتر خضة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن نشوب حريق هائل في العمارة السكنية التي يقيم بها اللاعب وأسرته، وكتب عيد عبد الملك عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعى تويتر: "حصل ماس كهربائي في العمارة عندي وحريقة في الدور الأخير وقبل الأخير".

وقال عبد الملك: "أكتر خضة اتخضتها في حياتي أنا وعيلتي وكل الجيران ربنا سلم وستر الحمد الله والمطافى قدرت تنقذ الموقف الخوف على حبايبك وناسك وأولادك في المواقف دي، حاجة صعبة ربنا ما يكتبها على حد".



أحمد عيد

فى سياق مغاير قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى منزله، والمقرر لها غداً السبت، من أجل توقيع المدرب الفرنسى على عقود التجديد له، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسي حول تجديد تعاقده مع النادى، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق سواء بالتتويج ببطولتى السوبر الأفريقي والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ينتظر الفريق في هذا الدور مواجهة قوية مع الرجاء المغربى، ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتلقى الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسي حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث سيشهد اليوم جلسة توقيع العقد الجديد مع إعلان المسألة بشكل رسمي، لغلق ذلك الملف في القلعة البيضاء والتركيز في المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى في مصر خلال المرحلة المقبلة، لذا سيحرص مرتضى منصور على مناقشة كارتيرون في كافة الأمور التي تخص الفترة القادمة والاستقرار عليها بشكل نهائي وتلبية احتياجات الفريق المختلفة من أجل استعادة نشاطه بعد التدريبات التي خاضها اللاعبين في المنزل خلال الفترة الماضية، نظراً لتجميد النشاط الكروى لتجنب فيروس كورونا.