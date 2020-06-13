شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقوم الأندية التونسية بدور "ملجأ" الهاربين من الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة ارتباط أسماء بعض الأندية التونسية بأسماء الهاربين من الدورى المصرى وتحديدًا الأهلى والزمالك، فهل يصبح الدورى التونسى "ملجأ" للهاربين من الإيجيبشن ليج، خاصة بعدما كشفت العديد من التقارير عن اقتراب التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق من الانضمام لنادى الترجى التونسى بعد هروبه من قلعة ميت عقبة، كما سبق وانضم الإيفواري سليمان كوليبالي لنادى النجم الساحلي التونسي، بعد هروبه من القلعة الحمراء.

ظاهرة الهروب من الأندية واللجوء لطريق الـ"كوبرى" من أجل الرحيل عن فريق والانتقال لآخر، تفشت فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ فى العديد من الأندية، وقد تقوم بعض الأندية بإقحام نفسها فى الأزمة المشتعلة بين اللاعب وفريقه السابق، بسبب الرغبة فى تدعيم الصفوف أو الحصول على خدمات اللاعب بأقل سعر، أو غيرها من الأسباب غير المعلنة.

ذكر موقع "تونس الرقمية" في وقت سابق، أن إدارة نادى الترجى، تنوى الدخول فى مفاوضات مع حمدى النقاز، من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات المقبلة، لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق.

وأضاف التقرير التونسي، أن اللاعب أبدى ترحيبه الشديد، بفكرة اللعب بقميص فريق باب سويقة، وذلك من أجل العودة للمشاركة فى المباريات، ومن ثم الانضمام إلى صفوف منتخب نسور قرطاج.

وأكد أنيس بن ميم، محامى اللاعب التونسى حمدي النقاز، أن لاعب فريق سودوفا الليتوانى الحالى لم يتوصل لأى اتفاق حتى الآن للرحيل لصفوف الترجى التونسى في الفترة المقبلة، وذلك بعد التقارير التونسية التي كشفت في الفترة الأخيرة عن سعى "باب سويقة" للتعاقد مع اللاعب التونسى.

Advertisements

وقال محامى النقاز وفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، تعليقًا على التقارير التي نشرت مؤخرًا حول وجود اتفاق بين النقاز وإدارة الترجي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أنه لا جديد يذكر في هذا الموضوع.

أقحم نادى النجم الساحلى نفسه فى أزمة الأهلى والهارب سليمانى كوليبالى، حيث قام الفريق التونسى بضم اللاعب بعد هروبه من القلعة الحمراء، حيث سبق وانضم كوليبالى لصفوف الأهلى موسم 2016 / 2017، قبل أن يُفاجئ الجميع بهروبه ومغادرته القاهرة دون علم ناديه فجر يوم 25 مايو 2017، بجواز سفر إيطالى يحمله بخلاف جواز سفره الإيفوارى الذى كان قد سلمه لمسئولى الأحمر، بعدما انضم لصفوف الفريق بـ 4 أربعة أشهر فى فترة الانتقالات الشتوية وقتها قادمًا من كيلمارنوك الاسكتلندى مقابل 800 ألف إسترلينى، حيث اتهم المهاجم الإيفوارى إدارة الأهلى بسوء المعاملة، ليرد مسؤولو القلعة الحمراء بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم، وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلى على حكم بتغريم اللاعب مليون وأربعمائة ألف دولار، لكن كوليبالى لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه إلى أن تدخل نادى النجم الساحلى وقام بشراء كوليبالى وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة نظير حصول الأحمر على مستحقاته المالية.

وإجمالاً شارك كوليبالى مع الأهلى فى 12 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وحصل على إنذار واحد، فيما توج مع القلعة الحمراء ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر.

وأجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات بالسويسرى مونتييرى لمتابعة تطورات ملف قضية الإيفوارى سليمانى، وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مونتييرى بشأن تطورات القضية وموقف الأهلى منها، لاسيما بعد رفض إدارة القلعة الحمراء كل محاولات النجم الساحلى لإنهاء الأزمة ودياً بعد التصعيد للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتواصل الأهلى مع المحامى السويسرى للاطلاع على آخر تطورات القضية التى تم تصعيدها منذ عدة أشهر للفيفا، خاصة فى ظل ارتباط اسم سليمانى كوليبالى مؤخراً بالانتقال للزمالك الموسم المقبل.

ورغم محاولات النادى التونسى لحل الأزمة ودياً إلا أن الأهلى مازال يصر على موقفه لأنه سبق وعرض الحلول الودية لكن الطرف التونسى لم يلتزم بتسديد الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار.