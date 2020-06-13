شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك.. تفرقهما المصالح وتجمعهما الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة المصرية حالة من الشد والجذب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حول الانقسام على عدد من الملفات والحقائق، أبرزها لقب نادي القرن والتراشق المتبادل بين إدارة النادي، والاتهامات المتبادلة من كل طرف تجاه الآخر، ولكن رغم انقسامهما واختلافهما في التوجهات والانتماءات، إلا أن المواقف تظهر المعدن الحقيق لنجوم الكرة.

فقد أظهرت العديد من الأزمات المعدن الحقيق للمواطن المصري في دعم الفرد أو المؤسسة الذين يواجهون الأزمة، وهناك مواقف كثيرة شاهدة على ذلك، آخرها إصابة ابنة خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، فبالرغم من موقفه ضد الأهلي ومحاولة إنكار أحقية الأحمر في التتويج بلقب القرن، والتشبث بأي فرصة لإثبات أحقية ناديه ونكرانها على غريمه، إلا أن ذلك لم يمنع المنتمين للأهلي ورموزي من دعمه في أزمته الأخير.

وقال الإعلامى خالد الغندور إن نظرته للأمور اختلفت بعد مرض ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب الملايين بينما أودي بحياة الألآف.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تغيرت امامي الصورة و أصبحت أشاهدها افضل و اعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وأنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقى الحب والعشرة و الصداقة في وطن واحد اسمه مصر".

شكر خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك كل من تواصل معه خلال الأيام الماضية، بعد إصابة ابنته زينة بـ فيروس كورونا. وشكر خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك كل من تواصل معه خلال الأيام الماضية، بعد إصابة ابنته زينة بـ فيروس كورونا.

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وكتب الغندور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا لكل من اختلفت معهم رياضيًا، ورغم ذلك اتصلوا بي للاطمئنان على ابنتي، كابتن شطة، المهندس خالد مرتجي ومحمد الجارحي عضوي مجلس إدارة الأهلي، جمال جبر، خالد بيبو، ياسر ريان، وليد صلاح الدين".

وأضاف: "شكرًا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي، وأشكر المهندس عدلي القيعي والإعلامي إبراهيم المنيسي على دعمهم لي في مرض ابنتي".

يُذكر أن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، قرر فرض عقوبة على خالد الغندور، بسبب توجهه بالشكر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تمنيه الشفاء العاجل لابنته التي أصيبت بفيروس كورونا.

الغندور أعلن عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عن إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا، وعدم الظهور في الإعلام خلال الفترة المقبلة.