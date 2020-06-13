شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى لقناتى الأهلى والزمالك: كل واحد يخليه فى حاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عملية التراشق التى تحدث بين قناتى الأهلى والزمالك فى الأيام الحالية، مؤكدًا أن الناديين هم "قطبى الكرة المصرية" وما يحدث ليس فى صالح أحد، بل إنه سيعود بالضرر على مصر.

وأضاف عبد الغنى فى تصريحاته عبر قناة "الزمالك" مع الإعلامى طارق يحيى: "كل واحد المفروض يخليه فى حاله، لأننا أكبر ناديين فى مصر، ولازم قناة الأهلى تستضيف نجوم الزمالك والعكس أيضًا، وتصبح المنافسة شريفة داخل الملعب فقط، لكن كل وأحد يكون حر فى سياسته وطريقة إدارته لناديه".

واحتفل مجدى عبد الغنى بذكرى مرور 30 عاماً على هدفه الشهير في مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الهولندى، الذي سجله في مثل هذا اليوم 12 يونيو 1990 فى افتتاح مجموعة مصر بكأس العالم التي أقيمت بإيطاليا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1_1.

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وشارك مجدى عبد الغنى بفيديو للحظة تسجيله الهدف من ركلة الجزاء في حارس المنتخب الهولندلي بروكلين، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "زى النهاردة من ثلاثين سنة هدفي في منتخب هولندا وده الهدف الوحيد اللي جاب نقطة لمصر".