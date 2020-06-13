ملف الجمعة.. مصير فايلر وكارتيرون.. ورد مرتضى على عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد يوم الجمعة على عدد من الأمور المتعلقة بكرة القدم كان من بينها التصريحات الخاصة بموقف باتريس كارتيرون ورينيه فايلر من التجديد للزمالك والأهلي على الترتيب.

وجاءت أبرز أخبار أمس (الجمعة) كالتالي:

شرط عودة النشاط

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية وصالات الجيم في أول يوليو مرتبط بانخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بداية من اليوم وحتى 30 يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

رد مرتضى

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، والتي دعا فيها قطبي الكرة المصرية للتسامح وعدم بث الفتنة. (طالع التفاصيل)

التجديد لكارتيرون السبت

أعلنت قناة الزمالك أنه سيتم حسم تجديد التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مساء السبت. (طالع التفاصيل)

كواليس الاتفاق مع فايلر

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، تفاصيل الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

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إبراهيم متاح للأهلي

قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة إن ناديه لا يمانع رحيل محمد ابراهيم صانع العاب الفريق إلى النادي الأهلي أو ناد آخر في فترة الإنتقالات القادمة في حالة وصول عرض رسمي له. (طالع التفاصيل)

يوفنتوس لنهائي الكأس

تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل مع ضيفه ايه سي ميلان بنتيجة 0-0 في لقاء العودة من نصف نهائي البطولة اليوم الجمعة على أليانز ستاديوم في تورينو. (طالع التفاصيل)

فيفا يتمسك بمونديال 2020

يتمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية في موعدها الحالي في شهر أغسطس، رغم توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. (طالع التفاصيل)

بروتوكولات الصحة لعودة النشاط

اقترب النشاط الرياضى من العودة رسمياُ بعد توقف دام 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). (طالع التفاصيل)

عرض مغري لأوناجم

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن نادي الوحدة السعودي عبّر عن رغبته بالتعاقد مع الجناح المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك. (طالع التفاصيل)

الوداد ينفي مفاوضة الزمالك

كشف مصدر من داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع جانب نادي الزمالك لإجراء صفقة تبادلية بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)