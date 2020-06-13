ليفانتي يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - فالنسيا- (أ ش أ):
تعادل فريق ليفانتي مع مضيفه فالنسيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بملعب ميستايا، في إطار الأسبوع الـ 28 من الدوري الإسباني.
تقدم فالنسيا في الدقيقة 88 عن طريق رودريجو مورينو، وتعادل ليفانتي في الدقيقة 98 عن طريق جونزالو ميليرو، وتعرض لاعب ليفانتي روجر مارتي للطرد في الدقيقة 74 لحصوله على إنذارين.
التعادل منح كل فريق نقطة ليصبح رصيد فالنسيا 43 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد ليفانتي 34 نقطة في المركز الـ 12.
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