أحمد مجاهد يكشف الأسباب التي تمنع استئناف الموسم الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه استئناف الموسم الكروي في مصر حاليا.
وقال مجاهد خلال حواره لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد :"المشكلة التب تواجه استئناف الدوري هي وجود 17 جولة هي مدة الدور الثاني بالكامل بالإضافة لمباراة مؤجلة ".
وأوضح، أن أن هناك فجوات حدثت بعد استقالة الاتحاد السابق، زادت من مدة الموسم والدور الأول منها تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الأولى دون سبب مقنع.
وأشار إلى أنه من الطبيعي ان تتراوح فترات الإعداد من 6 ـ 12 أسبوع مع بداية أي موسم؛ لكن الوضع الآن مختلف تماما لأن اللاعبين سيأتون من 4 شهور راحة سلبية تامة.
وأتم مجاهد: "للاعبون يحتاجون فترة إعداد لن تقل عن 8 أسابيع حتى يعود اللاعبين بعد التوقف بسبب كورونا لأننا نعد لموسم ونصف ، لذلك لا يوجد عودة 15 يونيو الجاري".
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