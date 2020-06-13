كريم العراقي: دكتور استراتيجي يخطط لمستقبلي.. ولا يوجد عروض من الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أنه لم يتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك، قائلًا أن المصري رفض عرضًا برتغاليًا قيمته مليون دولار.

وقال العراقي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أتعامل مع دكتور استراتيجي من أجل تخطيط الفترة المستقبلية بناء على رؤيتي ورغبتي في اللعب خارج مصر ومن يساعدني على تحقيق هذه الرؤية سأقبل به."

وأضاف: "عقدي مع المصري ممتد لعامين مقبلين، وهناك حديث حاليًا حول إمكانية تجديد التعاقد في الفترة المقبلة مع وجود ترضية لكن لن نختلف حول هذا الأمر لأن المصري بيتي."

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أما فيما يتعلق بالعروض المحلية: "لكل مقام مقال، وعندما يأتي عرض من أحد الأندية الداخلية، سوف أفكر في مختلف الأمور قبل حسم أمري منه."

واستطرد: "العرض الرسمي الوحيد الذي جاء للمصري كان من البرتغال، كما يوجد اهتمام من أندية أخرى في أوروبا، لكن لا يوجد أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك."

وأردف: "وجهة نظر مجلس إدارة المصري هو الانتظار حتى الأولمبياد، لأن العرض البرتغالي كانت قيمته مليون دولار والنادي يرغب في مقابل مادي أكبر."