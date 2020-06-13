ظهير ليفربول يفضل ماني على صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يرى ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن الشاب لفريق ليفربول الإنجليزي، أن السنغالي ساديو ماني أفضل من زميله المصري محمد صلاح في صفوف الريدز.

وقام ألكسندر أرنولد بعمل إعجاب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على أحد الاستفتائات الجماهيرية في موقع التواصل الاجتماعي لاختيار الجناح الأفضل في الريدز، والتي شهدت تجاوز ماني لصلاح.

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ويقدم صلاح وماني مستويات جيدة مع ليفربول، وأحرز الدولي المصري 20 هدفا هذا الموسم كأفضل هداف للريدز حاليا، ويليه الدولي السنغالي برصيد 18 هدفا.

وُتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2017 و2018، قبل أن يحصد ماني جائزة العام الماضي 2019.

يذكر أن الدوري الإنجليزي سيتم استئنافه يوم 17 يونيو المقبل، ويحتاج رفاق صلاح وماني إلى حصد 6 نقاط فقط من أجل أن يُتوج بلقب بريميرليج لأول مرة بعد غياب 30 عاما.