"نحن مَن نمد أيدينا للأهلي".. مرتضى منصور يرد على دعوة مجدي عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، والتي دعا فيها قطبي الكرة المصرية للتسامح وعدم بث الفتنة.

وكان عبدالغني صرح في مداخلة عبر قناة الزمالك أن قناتي الأهلي والزمالك لم تُخلق للتراشق، رافضا ما يحدث بين القناتين مؤخرا (طالع التفاصيل).

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" ردا على عبدالغني: "سمحت لهم بالاحتفال بك في ذكرى هدفك التاريخي في كأس العالم 1990، لكن هل اكتشفت مع أحمد شوبير وباء فيروس كورونا عندما قامت قناة الزمالك بالرد على ما يحدث في قناة الأهلي وتصرفات محمود الخطيب (رئيس النادي)؟".

وأضاف: "لم أكن لأجري مداخلة اليوم، لكن مجدي عبدالغن اضطرني للرد على ما قاله، لست في مشكلة مع محمود الخطيب، دائما أؤكد أنه أفضل لاعب كرة وأن الأهلي كبير ببطولاته ونظهر كامل الاحترام للنادي، لكنك تحاسب على التصرفات وليس (الكلام الأونطة) في القنوات".

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وتابع: "أنا من قمت بتكريم صالح سليم الرئيس التاريخي للأهلي في الزمالك، كما استضت العديد من نجوم الأهلي في النادي، وقمت بإذاعة مباراة الأهلي والترجي بالنادي الأبيض في سابقة لم تحدث في التاريخ بين الناديين، بجانب التصدي لهجوم المذيع التونسي على النادي الأهلي".

وأكمل: "قناة الأهلي سخرت من العديد من الرموز لنادي الزمالك، في الوقت الذي نقوم فيه ببث برامج عبر قناة النادي الأبيض لاستضافة نجوم من الأهلي مثل مصطفى يونس ومجدي عبدالغني، نحن من نمد أيدينا، قمت بدعم محمود الخطيب بعد مرض حفيده لكنه قام بتوجيه الشتائم لنا في اليوم التالي".

وواصل مرتضى حديثه لمجدي عبدالغني قائلا: "ما قلته يجب أن تقوله في قناة الأهلي، هناك من أكد أنه يتقاضى أموالا من محمود الخطيب للهجوم على مجلس إدارة الزمالك والنادي، وهل شاهدت يوما قناة الأهلي التي تمثل الملايين وليس محمود الخطيب تصدر بيانا ضد الإرهاب؟".

وأتم مرتضى منصور قائلا: "كلام مجدي عبدالغني محترم وأنا مقتنع بما قال، ويجب التأكيد على أنني اختلفت مع محمود طاهر، الرئيس السابق للأهلي، لكنه لم يقم أبدا بالتسليط للهجوم عليّ وعلى الزمالك مثلما يفعل حاليا محمود الخطيب، وعندما قابلت طاهر في إحدى المناسبات أنا من توجهت إليه لمصافحته".