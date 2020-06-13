مجلس الوزراء: عودة النشاط الرياضي مرتبط بانخفاض أعداد المصابين حتى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية وصالات الجيم في أول يوليو مرتبط بانخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بداية من اليوم وحتى 30 يونيو الجاري.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء ـ خلال مداخلة ببرنامج الحكاية على فضاية أم بي سي مصر ـ مساء اليوم الجمعة:"إذا انخفضت أرقام المصابين قبل بداية يوليو سيكون مبروك عودة النشاط الرياضي وصالات الجيم لكن إذا لم تنخفض الأعداد فسيبحث مجلس الوزراء الأمر في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري".

وأتم سعد حديثه بالإشارة إلى أن الأندية التي سيتم فتحها من منتصف شهر يونيو الجاري وحتى أول يوليو المقبل ستكون لتجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل 1577 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المُستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 41303 منهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.