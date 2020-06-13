مدرب المنتخب السابق: صلاح "ملك" لكن إصابته ليست سبب اخفاق المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أنطونيوس ساريوجلو مدرب أحمال منتخب مصر السابق بأن محمد صلاح يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للفريق، لكنه نفى أن يكون السبب الوحيد وراء الاخفاق في كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال أنطونيوس ساريوجلو في تصريحاته لقناة "أون تايم سبروتس" الفضائية: "نحن نلعب كفريق، لكن عندما يكون لديك ملك وقائد حقيقي داخل الملعب، وأحد أفضل اللاعبين في العالم يكون الأمر مختلف وهو مصاب."

وتابع: "إصابة محمد صلاح كانت ضربة قاسمة بالنسبة لنا، ومن الناحية النفسية أيضًا هناك تأثير عندما يغيب محمد صلاح في مباراة هامة."

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وأضاف: "نحن جميعًا شاهدنا إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا كولدنا الذي أصيب، لكن لا يمكن أن يكون وحده سبب عدم الظهور بشكل جيد في كأس العالم."

وتحدث عن جدارة المصريين باللعب في أوروبا، قائلًا: "قبل المجئ إلى مصر كنت أعمل في أوروبا عدة سنوات، لقد رأيت في اليونان أحمد حسن "كوكا"، وعمر وردة، لكن هناك لاعبين رائعين مثل طارق حامد، الشناوي، عبدالله السعيد، ورامي ربيعة، وكلهم محترفين ويستحقوا النجاح."

وواصل: "جيل كأس العالم كان يستحق الاستمرار لفترة أطول والفوز بكأس الأمم الإفريقية والعودة من جديد لكأس العالم."