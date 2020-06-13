مجدي عبدالغني: قناتا الأهلي والزمالك لم تُخلق للتراشق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن استياءه مما يحدث عبر القنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بين مسؤولي الأهلي والزمالك.

وقال عبدالغني، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك": "حزين من الذي يحدث، قنوات الأندية لم تُخلق للتراشق، يجب إبراز الجماليات التي تتوافر في كل ناد دون التحدث عن النادي الآخر، ولا يجب استغلال قناتي الأهلي والزمالك في التحدث عن الأشخاص، قناة ريال مدريد لا تتحدث عن برشلونة في إسبانيا، وقناة ليفربول ليس لها أي علاقة بالغريم إيفرتون في إنجلترا".

وأضاف: "هناك فتنة تحدث بين جماهير الأهلي والزمالك، ارحمونا من الفتنة، نتمنى من الله في الوقت الحالي لإزاحة وباء فيروس كورونا"، ولا يجوز فرض المقارنات، نحن أرقى من ذلك، فاروق جعفر وطه بصري وحلمي طولان كانوا يظهرون في قناة الأهلي، ويجب أن يتم الترحيب بنجوم الفريقين في القناتين حتى نكون قدوة لعدم بث الفتنة".

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وأوضح: "لست مع برنامج ملك وكتابة، ولست مع قناة الزمالك إذا ردت على قناة الأهلي، القنوات لم تُخلق للتراشق، وعلينا إبراز المباريات الجميلة والتركيز على إنجازات الناديين دون التراشق أو التشاحن، لقد أصبح الفائز (اللي يقطع في الثاني أكثر)، طارق يحيى نجم كبير ويجب على الجميع احترامه وتقديره".

وأكمل: "الخطأ ليس من الأهلي أو الزمالك، خدمت مع طارق يحيى وفاروق جعفر وإسماعيل يوسف منتخب مصر ونحب أنديتنا، لكن لا يجوز تدمير بلدنا، ولا نقبل أي تجاوز يحدث من القناتين، ذلك سيؤدي في النهاية إلى ما يحمد عقباه".

وأتم مجدي عبدالغني قائلا: "يهمنا مصلحة بلدنا ويجب أن نكون قدوة لعدم التعصب، علينا أن ننسى ونتسامح وتستضيف القناتين نجوم الأهلي والزمالك حتى وتكون بداية لعدم بث الفتنة، حتى تعود الزيارات بين مسؤولي الناديين، وأعتقد أن مرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمود الخطيب رئيس الأهلي على استعداد لذلك".