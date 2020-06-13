هشام يكن: الجوهري قالي هتلعب كاس العالم ٩٠ ولو برجل واحدة

كشف هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس حديث الجنرال محمود الجوهري مدرب الفراعنة السابق معه بعد قرعة مونديال ٩٠ في ايطاليا. وقال يكن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الجوهري اتصل بي بمجرد وصوله مطار القاهرة وطلب مقابلتي ومنحني شرائط لمباريات هولندا وقال لي اني اللاعب الوحيد حتى هذا التوقيت في تشكيل المنتخب بمونديال ايطاليا". وتابع: "الجوهري طلب مني مراقبة ماركو فان باستن نجم هولندا السابق وقال لي هتلعب المباراة لو كنت برجل واحدة". صدى البلد: "الجوهري اتصل بي بمجرد وصوله مطار القاهرة وطلب مقابلتي ومنحني شرائط لمباريات هولندا وقال لي اني اللاعب الوحيد حتى هذا التوقيت في تشكيل المنتخب بمونديال ايطاليا". وتابع: "الجوهري طلب مني مراقبة ماركو فان باستن نجم هولندا السابق وقال لي هتلعب المباراة لو كنت برجل واحدة". وواصل أنه شارك وقدم مباراة جيدة لم يظهر خلالها فان باستن الا في لقطة واحدة كما أنه حصل على المركز الثالث في أفضل المدافعين بالجولة الأولى للمونديال.

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