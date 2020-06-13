مجاهد: إلغاء الدوري هو القرار الأسهل.. لكن لابد من مراعاة أصحاب الحقوق

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إلغاء الموسم هو الحل الأسهل في ظل الوضع الحالي.

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى

البلد : "الإلغاء هو الأسهل لكن لا يجب إهدار أصحاب الحقوق خاصة فرق القسم الثاني والثالث الذين صرفوا ملايين لكي يصعدوا".

وأكمل : "في حالة الإلغاء يجب تحديد موقف البطولة والصعود والهبوط، كذلك عقود اللاعبين والرعاية، ويجب أن يكون هناك معالجة لقسم الثاني والثالث، لأن هناك فرق حسمت صعودها بشكل كبير".

وأتم : "ليس من العدل هبوط أندية المقاصة وإف سي مصر ووادي دجلة حال إلغاء الدوري".