مدرب المنتخب السابق ينصح عمرو وردة بتغيير طريقة تفكيره

تحدث أنطونيوس ساريوجلو مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر في عهد الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن عمرو وردة لاعب باوك اليوناني. وقال أنطونيوس ساريوجلو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "عمرو وردة يمتلك إمكانيات فنية رائعة تؤهله للعب في الدوري اليوناني أو أي دوري أوروبي".

وأضاف "عمرو وردة يمتلك إمكانيات فنية رائعة تؤهله للعب في الدوري اليوناني أو أي دوري أوروبي".

وتابع "أعرف عمرو وردة جيدًا فنحن نعيش في مدينة واحدة". قناة أون تايم سبورتس، "عمرو وردة يمتلك إمكانيات فنية رائعة تؤهله للعب في الدوري اليوناني أو أي دوري أوروبي".وأضاف "عمرو وردة يمتلك إمكانيات فنية رائعة تؤهله للعب في الدوري اليوناني أو أي دوري أوروبي".وتابع "أعرف عمرو وردة جيدًا فنحن نعيش في مدينة واحدة". وأتم " الجميع يعرف أخطاء عمرو وردة ويجب عليه تغيير طريقة تفكيره كي يعود تألقه".

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