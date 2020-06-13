أحمد مجاهد يكشف معوقات استئناف الموسم

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن وجهة نظره في المعوقات التي تواجه استئناف الموسم الكروي في مصر حاليا.

وأوضح مجاهد خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :"المشكلة التب تواجه استئناف الدوري هي وجود 17 جولة

هي مدة الدور الثاني بالكامل بالإضافة لمباراة مؤجلة ".

وأشار مجاهد الي أن هناك فجوات حدثت بعد استقالة الاتحاد السابق، زادت من مدة الموسم والدور الأول منها تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الأولى دون سبب مقنع.

Advertisements

وأضاف :من الطبيعي ان تتراوح فترات الإعداد من 6 ـ 12 أسبوع مع بداية أي موسم؛ لكن الوضع الآن مختلف تماما لأن اللاعبين سيأتون من 4 شهور راحة سلبية تامة.

وأوضح : اللاعبون يحتاجون فترة إعداد لن تقل عن 8 أسابيع حتى يعود اللاعبين بعد التوقف بسبب كورونا لأننا نعد لموسم ونصف ، لذلك لا يوجد عودة 15 يونيو الجاري