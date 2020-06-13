أحمد مجاهد يوضح تعديلات الفيفا الجديدة بشأن انتقالات اللاعبين

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن هناك قرارت مؤقته من الاتحاد الدولي بسبب الكورونا بأن من حق اي لاعب القيد في ثلاث اندية خلال فترتين قيد.

وقال مجاهد خلال حواره في برنامج الماتش الذي

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد :" الفيفا فعل ذلك لمنح فرصة للاندية الاستكمال بنفس القوائم وسمح بفتح قيد الموسم الجديد قبل نهاية الموسم الجاري بحد اقصى قبل نهاية الموسم بأربع اسابيع".

وأضاف ان الشرط الثاني أن اللاعب الذي يسجل خلال هذه الفترة يلعب في الموسم الجديد مع فريقه المنضم له حديثا ولم يستطيع استكمال الموسم الذي يلعبه مع ناديه الجديد.

وأتم أن هذا الامر سيطبق على المسابقات والدوريات التي ستستكمل موسم ٢٠٢٠ الجاري في البطولة المحلية.

