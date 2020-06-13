كريم العراقي يكشف وجهته المقبلة في حال رحيله عن المصري

كشف كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن وجهته المقبلة.

وقال كريم العراقي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"هدفي الأساسي الذي أسعى اليه في الفترة المقبلة، هو خوض تجربة الاحتراف الأوروبي"، مضيفا :"كان لدي عرض في

شهر يناير الماضي، من أحد أندية الدوري البرتغالي، ووافقت عليه، ولكن إدارة المصري رفضت العرض".

وأضاف :"العرض كان بمقابل مليون دولار، ولكن إدارة المصري طلبت مني الانتظار لنهاية الموسم، لحاجة الفريق لخدماتي في تلك

الفترة". وأوضح:"حتى هذه اللحظة لم أتلق أي عروض رسمية من ناديي الأهلي والزمالك"، مؤكدا :" لو جاء لي عرضا من الناديين، سوف أصلي صلاة استخارة لحسم وجهتي المقبلة".

وأشار :"عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالمصري، جلس معي في الفترة الماضية، وعدني بأنه سيتم تعديل عقدي"، مؤكدا أنه يحصل على 300 الف جنيه في الموسم من النادي البورسعيدي.