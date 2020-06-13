مدرب المنتخب السابق : محمد صلاح كان ملكًا داخل وخارج الملعب

أشاد أنطونيوس ساريوجلو مخطط الأحمال السابق لمنتخب مصر، بالنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وتواجد أنطونيوس ساريوجلو في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد الفراعنة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال ساريوجلو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " محمد صلاح كان ملكًا داخل الملعب وخارجه".

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وأضاف " محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، وليس في مصر أو إفريقيا فقط، بل أنه من أفضل ثلاثة

لاعبين في العالم".

وتابع " إصابة محمد صلاح مع ليفربول كانت ضربة قاسية للجهاز الفني، ففي حالة عدم إصابته لكان المنتخب المصري حقق نتائج جيدة في كأس العالم".

وأتم ساريوجلو حديثه "لا أزال أتواصل مع الجهاز المعاون لمنتخب مصر سواء أسامة نبيه أو محمود فايز أو أحمد ناجي".