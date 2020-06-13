أحمد مجاهد: الكاف لم يحدد موعد مبارياته الإفريقية

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد العربي لم يحدد موعد عودة البطولة العربية حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال، أحمد مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، لا شك أن البطولة العربية مميزة وناجحة على الصعيد الفني والمادي لكل الفرق المشاركة.

وتابع، لم يتأكد الاتحاد الأفريقي، من مواعيد فتح الطيران بالبلدان المختلفة، للإعلان عن إقامة نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية أول أغسطس.

وأشار، إلى أن هناك مناقشات تتم بتأجيل البطولة لتقام في سبتمبر على أن يتنازل الفيفا عن فترة إقامة مبارياته الدولية في التوقيت نفسه.

