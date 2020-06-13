مدرب المنتخب السابق : وجودي مع الفراعنة أهم المراحل التدريبية في حياتي

تحدث اليوناني أنطونيوس ساريوجلو مخطط الأحمال السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن فترته التدريبية مع منتخب الفراعنة. وتواجد ساريوجلو مع جهاز هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والتي قاد الفراعنة إلى كأس العالم 2018 في روسيا. إلى كأس العالم 2018 في روسيا. وقال ساريوجلو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "وجودي مع منتخب مصر أفضل مراحل حياتي التدريبية". التدريبية". وأضاف "الفوز على الكونغو والتأهل لكأس العالم أهم اللحظات التي لا أنساها". وأتم "رحيل جهاز كوبر عن منتخب مصر عقب كأس العالم في روسيا لم يكن مفاجئًا، حيث أن العقد المبرم مع اتحاد الكرة المصري ينص على انتهاء التعاقد عقب المونديال".

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