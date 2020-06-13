سبورتنج لشبونة يفوز على باكوس دي فيريرا في الدوري البرتغالي

تغلب نادي سبورتنج لشبونة على نظيره باكوس دي فيريرا بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري البرتغالي. السادس والعشرين من الدوري البرتغالي. سجل جوفاني كابرال هدف سبورتنج لشبونة في الدقيقة 64 من عمر المباراة. من عمر المباراة. بهذه النتيجة يحتل سبورتنج لشبونة المركز الرابع بترتيب الدوري البرتغالي برصيد 46 نقطة، في حين يحتل باكوس دي فيريرا المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

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