بي إن سبورتس تختار معلق مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات السبت الممتاز في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ” ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الألماني والمقرر لها مساء السبت 13-6-2020.

وسيتولى المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” إذاعة المباراة في بث مباشر من تونس، حيث يتواجد هناك منذ بداية الحجر الصحي بسبب تعليق الرحلات الجوية لانتشار وباء فيروس كورونا.

وتقام مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

Advertisements

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و5، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل سكاي سبورت بوندسليجا 1، وبي تي سبورت البريطانية 2.

وكان “رؤوف خليف” قد تسبب في سخرية عشاق الساحرة المستديرة بشبكة قنوات بي إن سبورتس منذ عودة النشاط الرياضي، بسبب نشاز صوته اثناء التعليق على مباريات الدوري الألماني، حتى تبين بعد ذلك ان مشكلة نشاز الصوت لإذاعة المعلق التونسي المباريات من منزله وليس من استوديوهات القناة القطرية.

ويتواجد رؤوف خليف منذ بداية أزمة فيروس كورونا مع عائلته في تونس، والأمر نفسه يخص مواطنه “عصام الشوالي”، ولكن اضطرت قناة بي إن سبورت إلى الاستعانة بخدمات الثنائي كوسيلة لتخفيف الضغط على المعلقين المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة في ظل الظروف الراهنة.

..