كيكي سيتين يتخذ قراره “النهائي” بخصوص خرق نجم برشلونة لقواعد الحظر

قال مدرب برشلونة “كيكي سيتين” إن خرق النجم البرتغالي “نيلسون سيميدو” لبروتوكول عزل اللاعبين، لن يؤثر على اختيار ضمن التشكيلة الأساسية، عندما يعود فريقه إلى الدوري الإسباني، يوم السبت، بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وغاب سيميدو عن التدريب يوم الخميس، بعد حضوره تجمعًا لأكثر من 20 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أمر محظور ليس فقط بموجب لوائح الدوري في هذه الأوقات الجديدة، ولكن أيضًا حاليًا في منطقة كتلونيا، التي هي في المرحلة الثانية خطة التصعيد.من إسبانيا.

وأشار مدرب بيتيس السابق أن لاعبه عبّر عن آسفه لما اقترفه، ولن يؤثر الأمر على حساباته في وضعه في التشكيل ضد ريال مايوركا، أو خلال المباريات القادمة

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وقال رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي “لم أقرر ما إذا كنت سأشرك سيميدو أم لا غدا، لكن قراري لن يكون له أي علاقة بما حدث، هذا الوضع لن يؤثر على قراري”.

ثم أضاف “لقد كان قلقًا حقًا، بالطبع، لم يكن على دراية تامة بالوضع، فمن الواضح أنه ارتكب خطأ، لقد اعتذر لي وللجميع، ولا شيء أكثر من ذلك.”

وقال رئيس الدوري الإسباني “خافيير تيباس” يوم الخميس الماضي أنه إذا استمر اللاعبون في انتهاك البروتوكول، الذي تم وضعه لتجنب إصابة أي شخص بفيروس كورونا، فقد يضطر إلى مطالبة الفرق بالحجر الصحي، مما يعني البقاء في الفنادق أو أماكن التدريب بين المباريات.