يتقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخططه لاستئناف دوري أبطال أوروبا، والآن أصبح الأمر مجرد إحالة لكل شيء من أجل الموافقة عليه في اجتماع الفيديو التالي، والذي سيقام في 17 يونيو.
نهائي المسابقة له تاريخ جديد ومكان جديد، حيث كان من المفترض أن يتم لعبه في نهاية مايو في اسطنبول، ولكن بدلاً من ذلك سيقام في 23 أغسطس في استاد دا لوز في لشبونة.
ملعب بنفيكا هو واحد من هؤلاء الذين تم اختيارهم لاستضافة المراحل الأخيرة من المسابقة، إلى جانب ملعب الدراجاو من بورتو، واستاد آخر يتم تحديده، مع حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اللعب في الدور ربع النهائي والنصف النهائي والنهائي في البرتغال.
وتم اختيار البرتغال نظرًا لكونها واحدة من أقل الدول الأوروبية من حيث معدل الإصابة بوباء فيروس “كورونا“، على عكس تركيا على سبيل المثال، التي عانت عاصمتها كثيرًا من المرض.
في المقابل، سيتم لعب مباريات الإياب من الدور ستة عشر، في الملاعب المخصصة لها، وهذا يعني أن برشلونة سيستضيف نابولي (1-1 من مباراة الذهاب في إيطاليا) على ملعب كامب نو، وسيسافر ريال مدريد إلى مانشستر سيتي (فاز الفريق الإنجليزي 2-1 في سانتياجو برنابيو).
وتم طرح فكرة لعب هذه المباريات في البرتغال أيضًا، لكنها تلقت انتقادات وستبقى الآن في الملاعب المخصصة، وكل شيء يحتاج إلى الموافقة بالإجماع في اجتماع الأسبوع المقبل لليويفا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يستقر على مصير دوري أبطال أوروبا .. ويختار البرتغال مسرحًا للأحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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