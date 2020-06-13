تقرير | ريان شرقي ورقة جديدة لتدعيم علاقة ريال مدريد وليون؟

يحافظ نادي ليون بشكل مستمر على علاقته “الوطيدة” بأشهر أندية العالم ريال مدريد، ويحاول الرئيس الفرنسي “ميشيل أولاس” دومًا التقرب من “فلورنتينو بيريز”، والعكس كذلك.

ولم يتسوق الميرنجي كثيرًا في السوق الفرنسية، ولكن رغم ذلك كانت صفقاته من هناك “مؤثرة”، وتحديدًا من صفوف ليون، سواء نجم الفريق الملكي طوال العقد الماضي “كريم بنزيمة” أو “دينامو” وسط الميدان “مامادو ديارا”، الذي ساهم بقوة في لقب الدوري الإسباني موسم 2007.

ودخل بنزيمة الذي انضم في 2009 ضمن أفضل خمسة هدّافين عبر تاريخ اللوس بلانكوس، وظل طوال 10 سنوات هو المهاجم الأول للفريق الإسباني، وما يدل على صلابة العلاقة، هو تصريح الفرنسي باحتمالية عودته إلى مدينته الأصلية، من أجل إنهاء مسيرته بقميص ليون.

وفي الصيف الماضي لم يقف الفريق الفرنسي عائقًا، حين طلبت إدارة ريال مدريد إعادة شراء المهاجم الإسباني “ماريانو دياز” بعد تألقه لمدة موسم بقميص ليون، وتمكنه من دخول القائمة المختصرة لأفضل هدّافي الليج آ.

ومؤخرًا، اعترف رئيس ليون بأن النجم الشاب “ريان شرقي” قد يكون هو آخر اللاعبين الذين يتم تبادلهم بين الناديين، بعدما أوضح لقناة “تيليفوت” أنه ملاحق من قبل ريال مدريد، وهناك مفاوضات مع الطرف الإسباني من أجل الحصول على خدماته.

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مانشستر يونايتد يريد العبث

ويتنافس على اللاعب مع ريال مدريد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن المعروف أن العلاقة بين الريال والشياطين الحمر ليست على ما يرام، على عكس ما يحدث مع ليون، فإن الميرنجي تسوق بشكل غير محمود في الفريق الإنجليزي.

ومرت صفقات “روود فان نيستلروي وبيكهام وهاينزا” مرور الكرام، ولكن العلاقة ساءت منذ فكر “فلورنتينو بيريز” خطف أهم لاعب عبر تاريخ ناديه “كريستيانو رونالدو” بطل الأولدترافورد الأول في عام 2009.

من هو ريان شرقي؟

اللاعب بالغ من العمر 16 عامًا فقط، والذي لديه عقد حتى عام 2022 رفقة ليون، وقدم 12 مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم ، وسجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

أصوله جزائرية من الأبوين، ويتمنى منتخب الجزائر انضمامه لكتيبة أبطال أفريقيا في المستقبل، إلا أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، وسط رغبة فرنسية “واضحة” في تأمين خدماته.