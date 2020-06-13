نقدم لكم فيديو أهداف مباراة لايبزيج وهوفنهايم فى الدوري الألماني، ضمن مباريات اليوم الجمعة 12-6-2020، وذلك فى افتتاح الجولة الـ31 من مسابقة الدوري “بوندسليجا”، والذى عاد لاستئناف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

تنطلق المباراة مساء اليوم على ملعب هوفنهايم ” فيلتينس ارينا” فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، وُتنقل عبر قناة شاشة بي إن سبورتس 5، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”.

يدخل اصحاب الضيافة المباراة بتشكلية مكونة من: أوليفر باومان – كريستوف باومجارتنر – بكشاكشيتش – مؤنس دبور – دينيس جيجير – جريليتش – كاديرابيك – بوستش – رودي – كراماريتش – سكوف.

أما تشكيلة الزوار اليوم: فى حراسة المرمي: (جالوتشي)، وفى خط الدفاع ( أنجلينو – هالستيبرج – كلوسترمان – موكيلي)، وفى خط الوسط (لايمر – كامبل – سابيتزر – أولمو)، ويقود خط الهجوم (تيمو فيرنر – تشيك).

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انتهت المباراة بفوز هام لصالح لايبزيج بنتيجة 2-0، سجل هدفي المباراة اللاعب الاسباني “داني ألمو” فى الدقيقتين (7،11).

شاهد أهداف المباراة

هدف لايبزيج الأول

لايبزيج الثاني

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