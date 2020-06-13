رياضة | الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة بابل

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة بابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الزمالك، الإسراع في حسم صفقة الجناح الأنجولي آري بابل، نجم نادي أول أغسطس الأنجولي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل إدارة الزمالك، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، يسابق الزمن للتعاقد مع اللاعب الدولي الأنجولي.

ويريد الزمالك سرعة حسم الصفقة، في ظل الأنباء التي أشارت لرغبة عدة أندية في التعاقد مع اللاعب.

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وتشير التقارير، لتوصل إدارة الزمالك لإتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب، حيث سيوقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 650 ألف دولار في موسمه الأول، و750 ألف دولار في موسمه الثاني، و850 ألف دولار في موسمه الثالث.

وسيكون إنضمام بابل بمثابة منح تأشيرة الرحيل للمهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو، وذلك بسبب ارتفاع عدد الأجانب في القلعة البيضاء، في ظل وجود الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.