رياضة | سبب رفض المقاولون التعاقد مع حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر سبب رفض المقاولون التعاقد مع حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يرغب نادي المقاولون العرب، في التعاقد مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل حسام عاشور نهاية الموسم الجاري، بسبب رغبة رينيه فايلر في عدم تجديد عقد اللاعب.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن المقاولون رفض التعاقد مع حسام عاشور بسبب امتلاك الفريق العديد من اللاعبين في مركز خط الوسط، بالإضافة إلى راتبه الكبير.

وأشارت التقارير الصحفية، أن عاشور لا يفكر في الاستمرار في الدوري المصري، بل كشف عن وجهته في الاحتراف، والتي قد تكون عبر بوابة الدوري السعودي.